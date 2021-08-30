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Spor

Milli Takım toplandı, ilk antrenman gerçekleşti

A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

DHA30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:24 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:24
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda; 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kamptaki ilk çalışmasını yaptı. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kampın ilk idmanında, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonunda karşılaşma oynayan bazı futbolcular, rejenerasyon programı uyguladı.

Millilerin antrenmanını, TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.

Öte yandan Milliler, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile poz verdi.

Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçının hazırlıklarını yarın 19.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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