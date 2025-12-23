İSTANBUL 13°C / 7°C
  Milli takıma göz kırptı! Arjantin'de gündem Mauro Icardi
Spor

Milli takıma göz kırptı! Arjantin'de gündem Mauro Icardi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performansla milli takıma göz kırptı. Arjantinli golcü için Bolavip 'Dünya Kupası döngüsünde varlığını hissettiren, ancak yeni fırsatlar elde edemeyen tanıdık bir yüz var: Mauro Icardi.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Salı 09:11
Milli takıma göz kırptı! Arjantin'de gündem Mauro Icardi
G.Saray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yapılan eleştirilere performansıyla cevap veriyor. Bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan başarılı forvet oyuncusu, tamamı ligde olmak üzere 9 gol kaydetmeyi başardı. Sarı-Kırmızılı forma ile toplamda 60 gol atan Icardi, Hagi'yi geride bırakarak G.Saray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. 32 yaşındaki santrfor, bu performansıyla ülkesi Arjantin'de de gündem oldu. Icardi'nin, performansıyla milli takıma göz kırptığı belirtildi.

SCALONİ DİKKATLİ OLMALI

Bolavip, Mauro Icardi'nin 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi gerektiğine dikkat çekti: "Dünya Kupası döngüsünde varlığını hissettiren, ancak yeni fırsatlar elde edemeyen tanıdık bir yüz var: Mauro Icardi. Türkiye'de iniş çıkışlar yaşayan Icardi, bu Pazar Galatasaray formasıyla bir rekor kırdı. Icardi en son Kasım 2018'de oynanan hazırlık maçında kadroya çağırılmıştı. Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin bu konuda hassas ve dikkatli olması gerekiyor." Icardi, milli takımıyla toplamda 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

