Milli Takım'a iki yıldızdan kötü haber
Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, sakatlık dolayısıyla İzlanda karşısında forma giyemeyecek.
Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, sakatlık dolayısıyla İzlanda karşısında forma giyemeyecek.
(A Spor)
Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, sakatlık dolayısıyla İzlanda karşısında forma giyemeyecek.
(A Spor)
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