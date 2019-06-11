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Milli Takım'a iki yıldızdan kötü haber

Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, sakatlık dolayısıyla İzlanda karşısında forma giyemeyecek.

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Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir, sakatlık dolayısıyla İzlanda karşısında forma giyemeyecek.

(A Spor)

 

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

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