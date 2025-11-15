A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı karşılaşmanın 40. dakikasında Arda Güler, orta sahada yaşanan pozisyon sonrası yaptığı itirazdan dolayı sarı kart kördü.

Milli takımımızda İsmail Yüksek, 89. dakikada itirazlarının ardından sarı kart gördü ve İspanya maçında cezalı duruma düştü

Arda Güler ve İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın Salı günü İspanya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.