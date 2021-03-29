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Spor

Milli Takım'a kötü haber! Letonya maçı kadrosundan çıkarıldılar

Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz Letonya maçının kadrosundan çıkarıldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:31
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A Milli Takımımız'da Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz Letonya maçının kadrosundan çıkarıldı.

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi.

Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, yaptığı açıklamada Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan'ı kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Ümit Milli Takım formasını 1 kez giyen Enis Destan, bu sezon başında altyapısından yetiştiği Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altınordu ile bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 10 kez fileleri havalandıran genç golcü, 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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