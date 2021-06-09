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Spor

Milli Takım'a Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 19:08 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:08
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

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