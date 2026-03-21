  • Milli Takım'a play-off öncesi kötü haber! 2 isim antrenmana çıkamadı...
Milli Takım'a play-off öncesi kötü haber! 2 isim antrenmana çıkamadı...

A Milli Takım, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde Uğurcan Çakır ile Barış Alper Yılmaz antrenmanda yer almadı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 22:26
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli Takım'da ağrıları bulunan Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İki futbolcuya tedavi uygulandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

A Millî Takımımız, yarın (Pazar) saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak."

