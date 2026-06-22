24 sene sonra Dünya Kupası'na giden Türkiye turnuvaya 180 dakikada veda etmesinin ardından fatura Vincenzo Montella'ya kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Amerika maçı sonrasında turnuva boyunca oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı nedeniyle büyük eleştiriler alan İtalyan çalıştırıcı ile bir görüşme yapacak. Bu toplantı sonrası 2028 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli isimle yolların ayrılması bekleniyor.

TAZMİNAT KONUSU BELİRSİZ

İtalyan basını da Montella'nın geleceğiyle ilgili haberler yapmaya devam ediyor. SportMediaset'in haberinde, "Dünya Kupası Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek" ifadeleriyle İtalyan çalıştırıcının ABD maçından sonra takımdan ayrılacağı iddia edildi. 52 yaşındaki çalıştırıcının ne kadar tazminat alacağı henüz belli değil.

ADAYLAR NETLEŞMİŞ DEĞİL

Yeni adaylar konusunda birçok isim konuşulmaya başlandı. İsimler arasında S.Donetsk'in hocası Arda Turan ismi ön plana çıkmış durumda. Yabancı teknik adam konusunda ise henüz net bir isim ön plana çıkmış değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylar konusunda yönetim kurulu ile bir fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.