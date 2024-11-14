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Spor

Milli takımda bir sakatlık daha! Aday kadroda değişiklik

A Milli Takım'da dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Deniz Gül'ün yerine Getafe forması giyen Bertuğ Yıldırım aday kadroya dahil edildi.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Milli takımda bir sakatlık daha! Aday kadroda değişiklik
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A Milli Futbol Takımı'nda dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım kadroya davet edildi.

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez kadroya davet edilen 20 yaşındaki forvet Deniz Gül, dünkü idmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda Deniz'in yerine Bertuğ Yıldırım, aday kadroya dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katıldı" ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

  • Deniz Gül
  • Bertuğ Yıldırım
  • Getafe forması

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