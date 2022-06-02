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Spor

Milli Takım'da Faroe Adaları maçı hazırlıkları devam etti

UEFA Uluslar C Ligi'nde grubundaki ilk karşılaşmada Faroe Adaları ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maçın hazırlıkları sürdü.

DHA2 Haziran 2022 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Sabah çalışmasında iki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanda ise aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Antrenmana eğlenceli ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar üzerinde çalıştı. Millilerin akşam antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden izledi.

A Milli Takım, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.

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