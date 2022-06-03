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Spor

Milli Takım'da Faroe Adaları maçı mesaisi sürdü

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maçın hazırlıkları sürdü.

AA3 Haziran 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekibin tam kadro çalıştığı idman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmayla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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