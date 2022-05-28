Milli Takım'da Faroe Adaları maçının hazırlıkları devam etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi. İlk bölümü 1 numaralı sahada yapılan idman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Ay-yıldızlı ekip daha sonra zemini yenilenen 4 numaralı sahaya geçti. Kuntz, savunma ve hücum oyuncularını ayırdı. İki grup farklı yarı sahalarda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde çalıştı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

İzinli olan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü akşam idmanında yer almadı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile karşılaşacak.