Milli Takım'da Faroe Adaları maçının hazırlıkları devam etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği iki antrenmanla sürdürdü.

Riva Tesisleri'ndeki idmanların sabah etabında Atletik Performans Antrenörü Axel Busenkell nezaretinde ve bir eğitmen eşliğinde, futbolculara dönük hazırlanan yoga programına katılan millî oyuncular, daha sonra 6 grup halinde mental bir çalışma yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen akşam antrenmanına el topu oynayarak ısınan futbolcular, daha sonra hızlı pas çalışmasına geçti. Daha sonra 4 nolu sahaya geçen milli takım, burada da dar alanda pas, çift kaleli taktik çalışma ve şut idmanı yaptı. Şut idmanının sonlarına doğru kaleci Uğurcan Çakır'dan eldivenleri devralan Merih Demiral, renkli anlara imza attı. Ay-yıldızlı ekibin bu akşamki çalışmasını Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı iki antrenmanla devam edecek.