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Spor

Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları tamamlandı

Hazırlık karşılaşmasında İtalya ile oynayacak olan A Milli Takım'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA28 Mart 2022 Pazartesi 19:37 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:37
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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

Milliler, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncularla yaptığı kısa toplantının ardından milliler son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana hafif sakatlıkları bulundukları için kadrodan çıkartılan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.

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