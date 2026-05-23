Milli takımda Kenan Yıldız endişesi! Dünya Kupası öncesi korkutan gelişme

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son antrenmanda sakatlık yaşamıştı. Yapılan kontrollerin ardından genç futbolcunun, Serie A'nın son haftasında oynanacak Torino karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. İtalyan basınına göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kenan'dan gelecek olumlu haberi bekliyor.

BEYZA NUR YILMAZ23 Mayıs 2026 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Juventus ve A Milli Takım'ın kilit isimlerinden Kenan Yıldız, perşembe günü antrenmanda sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık testleri sonrası büyük yıkım yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Torino'ya karşı oynanacak sezonun son lig maçında forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına Torino ile kritik bir maça çıkacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'dan gelen haberle adeta buz kesti.

Siyah-beyazlıların Devler Ligi'ne gidebilmesi için Torino'yu mağlup etmesi ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

"Kenan Yıldız'ın bu sezonki performansı, sonuncusu Mart ayı sonunda Sassuolo'ya karşı olmak üzere attığı 11 golle noktalanmış oldu. Asıl alarm zilleri ise Türkiye cephesinde çalıyor. Spalletti, Kenan'ı ligin son maçı için kaybetmiş olsa da meslektaşı Vincenzo Montella, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde oyuncusundan gelecek iyi haberler için adeta parmaklarını kenetlemiş durumda."

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

