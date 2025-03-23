Milli takımda Keny Arroyo'yu şaşırtan karar

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo; Ekvador'un, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Venezuela maçında kadroya alınmadı. Teknik direktörü Sebastian Beccacece, 19 yaşındaki oyuncuyu oynatmama sebebinin 'taktiksel bir karar' olduğunu bildirdi. Ekvador basını ise Beccacece'nin Arroyo'ya güvenmemesinin şaşırtıcı olduğunu, genç futbolcunun yeteneklerine inanılması gerektiğini yazdı. Arroyo, Ekvador'un Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Uruguay Ve Bolivya maçlarında toplamda 31 dakika süre aldı. Norveçli teknik adam Solskjaer de Independiente'den transfer edilen 19'luk kanat oyuncusuna çok fazla şans vermiyor. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim, ara transfer döneminde yapılan 'gençlik aşısı' operasyonunun bir parçası olan Ekvadorlu'nun bonservisine 5.67 milyon euro ödeme yaptı. 19'luk yetenek, Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 müsabakaya çıktı ve 124 dakika sahada kaldı.