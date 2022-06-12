İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2022 Pazar / 13 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım'da Litvanya maçı mesaisi başladı
Spor

Milli Takım'da Litvanya maçı mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasında Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 22:49 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşma için ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran top çalışması yaptı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 18.00'de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu antrenman öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.