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Spor

Milli Takım'da Lüksemburg maçı mesaisi devam ediyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maçın hazırlıkları devam etti.

DHA20 Eylül 2022 Salı 21:11 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi günün 2'nci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

A Milli Takım, yarın saat 16.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam edecek.

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