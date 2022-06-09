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Spor

Milli Takım'da Lüksemburg maçı mesaisi sürdü

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maçın hazırlıkları devam etti.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Prens Henri Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg'daki ilk saha çalışmasını tam kadro yaptı. İdman, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından Kuntz, oyuncuları dört gruba ayırdı. Futbolcular dar alanda minyatür kalede maç yaptı. Daha sonra Litvanya karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular antrenmandan ayrıldı. Kalan oyuncular yarım sahada çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın gerçekleştireceği çalışmayla Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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