Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Yer yerinden oynadı

Türkiye'nin Faroe Adaları ile karşılaştığı maçta Ozan Kabak gündem oldu. Taraftarlar Milli Takım'da yaptığı kritik hatalarla gollere neden olan savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

OZAN KABAK'TAN BÜYÜK HATALAR

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşan A Milli Takım'da Ozan Kabak karşılaşmaya damga vurdu. Milli Takım'ın kalesinde gördüğü 2 golde de hata yapan Ozan Kabak eleştirilerin hedefi oldu. 22 yaşındaki savunma oyuncusu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



OZAN KABAK, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ozan Kabak, taraftarların eleştirilerinin odağı oldu. Sosyal medyada Ozan Kabak'a gösterilen tepkiler çığ gibi büyüdü ve paylaşımlar kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte Ozan Kabak'a gelen tepkilerden bazıları: