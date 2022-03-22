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Spor

Milli Takım'da Portekiz maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA22 Mart 2022 Salı 21:52 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 21:52
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Porto'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibin akşam antrenmanı, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Dün akşamki idmana hafif sakatlıkları sebebiyle katılamayan Merih Demiral ve Serdar Aziz de antrenmanın tamamında takımla çalıştığı belirtildi.

Isınmayla başlayan antrenmanın, koşu ve pas çalışmasıyla sürdüğü bildirildi. İdmanın Portekiz maçının taktik çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve İsmail Erdem de izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın akşam TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda gerçekleştirilecek antrenmanla Portekiz maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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