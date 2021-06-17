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Spor

Milli Takım'da rakip İsviçre

A Millî Futbol Takımı, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 22:02 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 22:02
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Ay-Yıldızlılar antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Galler maçında ilk 11'de başlayan oyuncular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada iki devreli çift kale maç ile devam etti. Son bölümde kanat orta organizasyonu ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 75 dakika süren idmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Millî Takım eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti.

A Millî Takım, İsviçre maçının hazırlıklarına yarın akşam yine aynı stadyumda yapacağı antrenmanla devam edecek.

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