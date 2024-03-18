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Spor

Milli takımda sakatlık! 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerine Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın, kadroya dahil edildi.

18 Mart 2024 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Milli takımda sakatlık! 2 yıldız kadrodan çıkarıldı
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Türkyie Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını ve Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın'ın kadroya eklendiğini açıkladı.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

"Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Millî Takım'ın kadrosuna dâhil edildi."

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