İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli takımda sakatlık! Enes Ünal kadrodan çıkarıldı
Spor

Milli takımda sakatlık! Enes Ünal kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Milli takımda sakatlık! Enes Ünal kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren millilerde Enes Ünal sakatlık yaşadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.