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Spor

Milli Takım'da yeni yapılanma! Şenol Güneş formülü gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından yeni bir yapılanma için çalışmalara başladı. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın arkasında olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, A Milli Takım sorumluluğu görevine Şenol Güneş'i getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

AKŞAM24 Haziran 2026 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
Milli Takım'da yeni yapılanma! Şenol Güneş formülü gündemde
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Dünya Kupası'na büyük bir hayal kırıklığıyla veda eden A Millî Takım'ımızın, 2028 Avrupa Şampiyonası hedefine nasıl bir yol haritasıyla ulaşacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam edeceğini dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni bir yapılanma için startı verdi. Ay-Yıldızlılar'ın idari yapısını güçlendirmek isteyen Hacıosmanoğlu, kurulacak yeni sistemde Şenol Güneş'e A Milli Takım'ı emanet etmeyi planlıyor. TFF, Güneş-Montella formülüye önümüzdeki turnuvada başarıyı yakalamanın hesaplarını yapıyor.

GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR, TERİM'E TEPKİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'e verdiği destek için teşekkür ederken, Fatih Terim'e ise sert ifadelerle yüklenmişti. Başkan Hacıosmanoğlu, "Şenol Hocam'a teşekkür ediyorum. Fatih Hoca'yı ise arama gereği hissetmedim. Çünkü 'gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, iki maç daha bekleyip hesap sorarız' demesini kendisine hiç yakıştıramadım. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracağınızı söyleyin" ifadelerini kullanmıştı.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

İtalya basını da yaptığı haberlerle Vincenzo Montella'nın performansını eleştirmeye devam ediyor. Çıkan haberlerde şu ifadeler kullanılıyor: "Son iki maçta alınan bu kötü sonuçlar sonrası İtalyan çalıştırıcının geleceği hakkındaki şüpheler kaçınılmaz. 52 yaşındaki teknik adam; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu etrafında modern bir futbol tarzı oluşturarak ilerleme kaydetti, ancak bu potansiyeli en büyük sahnede sonuçlara dönüştürmeyi başaramadı."

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