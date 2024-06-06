En formda olduğu dönemde Ozan, Ay-Yıldız'dan uzak kalacak. İtalya ile oynanan hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan Ozan Kabak, 38. dakikada Retegui ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. Sahayı sedye ile terk eden Kabak'ın sakatlığı ciddi görünüyordu. Büyük üzüntü yaşayan 24 yaşındaki oyuncunun durumu dün belli oldu. Sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Ozan, turnuvaya gitme şansını da kaybetti.

Federasyon oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetine vurgu yaptığı açıklamada, "Sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi. Ozan Kabak'a geçmiş olsun dilekleri ve bir an önce sahalara dönmesi temennisi de iletildi. Teknik Direktör Montella'nın, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'a gönderdiği Ahmet Can Kaplan'ı kadroya alması bekleniyor.