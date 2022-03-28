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Spor

Milli Takım'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım kafilesi, Konya'da vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:42
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A Milli Takım kafilesi, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu taziye ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, A Milli Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a A Milli Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi.

Açıklamada, Ali Çalık'ın da ziyaret dolayısıyla duygulandığı, tüm A Milli Takım'a teşekkür ettiği belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcuların ziyarette yer aldığı bildirildi.

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