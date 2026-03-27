  • Milli Takımımız, Kosova maçının hazırlıklarına başladı
Milli Takımımız, Kosova maçının hazırlıklarına başladı

2026 Dünya Kupası play-off turunda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, oynayacağı final maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

27 Mart 2026 Cuma 20:53
A Millî Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Kosova ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün oynanan Romanya müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmana katıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral bugünkü antrenmanda yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, takım arkadaşlarının idmanını izlemek üzere antrenman sahasına geldi. Ay-Yıldızlılar'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

A Millî Takımımız, yarın saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

