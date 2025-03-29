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Spor

Milli takımın, ABD ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı

A Milli Takım'ın 7 Haziran'daki ABD maçı için misafir tribün bilet satışları başladı. Connecticut'taki Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak müsabakaya ilişkin biletler, ABD Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden temin edilebilecek.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Milli takımın, ABD ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü kupanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Connecticut eyaletindeki East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak olan karşılaşmanın bilet satış organizasyonu ABD Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.

Mücadeleyi misafir tribününden izlemek isteyen futbolseverler, biletleri ABD Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi https://www.ussoccer.com/ üzerinden satın alabilecek.

ABD dışındaki taraftarların ise bilet satın almak için [email protected] mail adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekecek.

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