İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8079
  • EURO
    16,3883
  • ALTIN
    919.576
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'tan 3 sürpriz isim
Spor

Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! Stefan Kuntz'tan 3 sürpriz isim

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı kadrosu açıklandı. Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez aday kadroda yer aldı.

18 Mart 2022 Cuma 19:07 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 19:07
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez aday kadroda yer aldı.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

KALECİLER: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA VE FORVETLER: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.