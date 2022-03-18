Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez aday kadroda yer aldı.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:
KALECİLER: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.
ORTA SAHA VE FORVETLER: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.