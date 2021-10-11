Milli Takım'ın grubunda son durum ve kalan maçlar

A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8. hafta maçları oynandı.
Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
19 puan, Hollanda
17 puan, Norveç
15 puan, Türkiye
11 puan, Karadağ
5 puan, Letonya
0 puan, Cebelitarık
ALINAN SONUÇLAR
6-0, Hollanda - Cebelitarık
2-0, Norveç - Karadağ
1-2, Letonya - Türkiye
A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ (D)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Karadağ (D)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Letonya
Hollanda (D)
KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI
Hollanda
Türkiye