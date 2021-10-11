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Spor

Milli Takım'ın grubunda son durum ve kalan maçlar

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 23:59
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A Milli Takımımızın yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8. hafta maçları oynandı.

Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

GRUPTA PUAN DURUMU

19 puan, Hollanda

17 puan, Norveç

15 puan, Türkiye

11 puan, Karadağ

5 puan, Letonya

0 puan, Cebelitarık

ALINAN SONUÇLAR

6-0, Hollanda - Cebelitarık

2-0, Norveç - Karadağ

1-2, Letonya - Türkiye

A MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ (D)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Karadağ (D)

Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Letonya

Hollanda (D)

KARADAĞ'IN KALAN MAÇLARI

Hollanda

Türkiye

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