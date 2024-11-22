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Spor

Milli takımın Macaristan maçı kadrosu beli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü maçında bu akşam Macaristan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi milli takımın maç kadrosu belli oldu.

AA22 Kasım 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Milli takımın Macaristan maçı kadrosu beli oldu
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FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı'nda maç kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin, bu akşamki maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Muhsin Yaşar, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

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