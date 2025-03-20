UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, bugün saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak. Rövanş ise 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Puskas Arena'da oynanacak. Milliler eşleşmeyi geçmesi durumunda A Ligi'ne yükselecek. Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak.

Ay-yıldızlılarda ayrıca Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, müsabakada sarı kart görmesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayamayacak. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez milli takımda yer aldı. Emre Mor da yaklaşık 2.5 yıllık aranın ardından yeniden çağrıldı. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.