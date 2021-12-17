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Spor

Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022/2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 17:45
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2022/23 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın müsabaka fikstürü açıklandı.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak A Millî Takımımızın maç tarihleri şu şekilde olacak:

4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

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