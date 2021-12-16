Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

16 Aralık 2021 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:00

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılıyor. C Ligi'nde yer alan A Mİlli Takım, 1. Grup'ta yer aldı. Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

A LİGİ

1. GRUP

Fransa

Danimarka

Hırvatistan

Avusturya

2. GRUP

İspanya

Portekiz

İsviçre

Çekya

3. GRUP

İtalya

Almanya

İngiltere

Macaristan

4. GRUP

Belçika

Hollanda

Polonya

Galler

B LİGİ

1. GRUP

Ukrayna

İskoçya

İrlanda

Ermenistan

2. GRUP

İzlanda

Rusya

İsrail

Arnavutluk

3. GRUP

Bosna Hersek

Finlandiya

Romanya

Karadağ

4. GRUP

İsveç

Norveç

Sırbistan

Slovenya

C LİGİ

1. GRUP

Türkiye

Lüksemburg

Litvanya

Faroe Adaları

2. GRUP

Kuzey İrlanda

Yunanistan

Kosova

Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya

3. GRUP

Slovakya

Belarus

Azerbaycan

Kazakistan / Moldova

4. GRUP

Bulgaristan

Makedonya

Gürcistan

Cebelitarık

D LİGİ

1. GRUP

Liechtenstein

Kazakistan / Moldova

Letonya

Andorra

2. GRUP

Malta

Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya

San Marino

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ



A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: