Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılıyor. C Ligi'nde yer alan A Mİlli Takım, 1. Grup'ta yer aldı. Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
A LİGİ
1. GRUP
Fransa
Danimarka
Hırvatistan
Avusturya
2. GRUP
İspanya
Portekiz
İsviçre
Çekya
3. GRUP
İtalya
Almanya
İngiltere
Macaristan
4. GRUP
Belçika
Hollanda
Polonya
Galler
B LİGİ
1. GRUP
Ukrayna
İskoçya
İrlanda
Ermenistan
2. GRUP
İzlanda
Rusya
İsrail
Arnavutluk
3. GRUP
Bosna Hersek
Finlandiya
Romanya
Karadağ
4. GRUP
İsveç
Norveç
Sırbistan
Slovenya
C LİGİ
1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları
2. GRUP
Kuzey İrlanda
Yunanistan
Kosova
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
3. GRUP
Slovakya
Belarus
Azerbaycan
Kazakistan / Moldova
4. GRUP
Bulgaristan
Makedonya
Gürcistan
Cebelitarık
D LİGİ
1. GRUP
Liechtenstein
Kazakistan / Moldova
Letonya
Andorra
2. GRUP
Malta
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
San Marino
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
|Müsabakalar
|Tarih
|1 ve 2. maçlar
|2-8 Haziran 2022
|3 ve 4. maçlar
|8-14 Haziran 2022
|5 ve 6. maçlar
|22-27 Eylül 2022
|Yarı finaller
|14-15 Haziran 2023
|Final ve üçüncülük maçı
|18 Haziran 2023
|Play-out maçları
|21-23 ve 24-26 Mart 2024