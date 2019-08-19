Şaşırtıcı bir hamleyle, Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox'ın, ABD Milli Takımı'ndan çekildiği açıklandı.

ABD Basketbolu genel müdürü Jerry Colangelo'nun duyurduğu karar, grubun Çin'deki FIBA Dünya Kupası öncesi oynanacak hazırlık maçları için Avustralya'ya uçmasının planlanmasından sadece birkaç saat önce geldi.

Fox, cuma gecesi Kaliforniya'da İspanya'ya karşı alınan galibiyette, takımın en azı olan altı dakika süre almıştı. Son iki hafta boyunca antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiği bilinen Fox'ın, kadroya girmek için güçlü bir aday olduğu düşünülüyordu.

Fox, antrenman kampı sırasında Select Team'den yükselerek ve ilk beş point guardı Kemba Walker'ın yedeği olma konusunda rolünü sağlamlaştırmıştı.

FOX'IN YERİNE DERRICK WHITE

ABD Milli Takımın'ın 6 Ağustos'ta yedek takıma karşı aldığı 97-78'lik galibiyette Fox, 15 dakika 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynamıştı. Ayrıca 9 şut denemesinden 6'sında isabet bulmasına rağmen, Fox bazı şut pozisyonlarında pas verdiği için ABD Takımı başantrenörü Gregg Popovich'in kendisine kızdığını belirtmişti.

Fox'ın kararı, Popovich'in koçluğunu yaptığı San Antonio Spurs'te oynayan Derrick White'ın, takım şu anda denizaşırı ülkelere giderken sadece 13 oyuncu taşıyan kadronun son halinde yer alacağı anlamına geliyor.

(Sporx)