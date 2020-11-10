Milli takımlar 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

DHA 10 Kasım 2020 Salı 10:58 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 10:58

A Milli Takım, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir anma töreni düzenledi.

Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk'ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu. Saat 09.05'te Ulu Önder için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM, ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Ümit Milli Takımımız da 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Ümit Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, saat 09.05'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

FUTSAL MİLLİ TAKIMI, ATATÜRK'Ü ANDI

Futsal Milli Takımımız, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play off maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu ve Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.