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Spor

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan altın madalya!

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'dan altın madalya!
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

  • Furkan Çamoğlu
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