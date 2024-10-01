İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2009
  • EURO
    37,9278
  • ALTIN
    2918.22
  • BIST100
    9598.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu
Spor

Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Sıla Irmak Uzunçavdar Güney Kore'de düzenlenen ünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

AA1 Ekim 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu
ABONE OL

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Irmak Uzunçavdar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, tatamiye çıktı.

Rakiplerini yenerek yarı finale çıkan milli sporcu, bu turda Çin'den Yinuo Xu'ye mağlup oldu. Bu sonuçla milli sporcu bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan kadınlar 59 kiloda Cansu Özgüven üçüncü tur, erkeklerde ise 63 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ilk turda rakiplerine mağlup olarak elendi.

  • Sıla Irmak Uzunçavdar
  • güney kore
  • Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.