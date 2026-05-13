Milli tekvandocu Sude Yaren'den gümüş madalya

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, gümüş madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Sude Yaren Çavdar, kadınlar 73 kiloda tatamiye çıktı.

Son 16 turunda Moldova'dan Loredana Porcescu'yu eleyen Sude Yaren, çeyrek finalde Karadağ'dan Andela Berisaj'u mağlup etti.

Yarı finalde Büyük Britanya'dan Rebecda McGowan'ı 2-1 yenen 20 yaşındaki milli sporcu, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan Belçikalı Sarah Haari'nin rakibi oldu.

Rakibine 2-0 yenilen Sude, gümüş madalya aldı. Genç sporcu 2024'te de gümüş madalya kazanmıştı.

HATİCE KÜBRA İLGÜN'DEN BRONZ MADALYA

Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Son 16 turunda Litvanya'dan Gerda Meistininkaite'yi yenen Hatice Kübra, çeyrek finalde ise Polonya'dan Nikol Lisowska'yı saf dışı bıraktı.

Yarı finalde iki numaralı seribaşı Belaruslu Yuliya Vitko'ya 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, finale kalma şansını kullanamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Daha öne Avrupa şampiyonalarında bir altın, iki gümüş madalyası olan milli sporcu, bu seviyede 4. madalyasını elde etti.

Öte yandan Erkekler 63 kiloda İbrahim Öter ile 87 kiloda Orkun Ateşli son 16 turunda şampiyonaya veda etti.

OLİMPİK TAKIMDA MADALYA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Türkiye'nin Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Milli takım ilk üç günde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.



Şampiyona yarın sona erecek.