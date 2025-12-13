İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Milli tekvandocular, 4 madalya kazandı

Milli tekvandocular, Kosova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Milli tekvandocular, 4 madalya kazandı
Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Priştine'deki Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı ve 63 kiloda Hamza Osman Aydoğan, gümüş madalya aldı.

Milli sporculardan Emir Muhsin Dülger 54 kiloda, Alperen Ayaz ise 80 kiloda üçüncü oldu.

Şampiyonada Türkiye, ikinci gün sonunda 1'i altın, 3'ü gümüş, 2'si bronz, 6 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 3. gününde kadınlarda 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

  • Milli tekvandocular
  • 4 madalya
  • Avrupa Şampiyonası

