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Spor

Milli tekvandoculardan 3 gümüş madalya!

Milli tekvandocular Hakan Reçber, Merve Dinçel Kavurat ve Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Milli tekvandoculardan 3 gümüş madalya!
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Milli tekvandocular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 gümüş madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da bugün başlayan ve 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, yarı finalde Danimarka'dan Tobias Hyttel'i yenerek finale yükseldi.

Milli tekvandocu Hakan Reçber, sakatlık yaşadığı final müsabakasında Macaristan'dan Omar Gergely Salim'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Diğer milli sporculardan kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel Kavurat ise yarı finalde Hırvatistan'dan Bruna Duvancic'i mağlup ederek finale yükseldi. Merve Dinçel Kavurat, final müsabakasında İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Almanya'dan Yanna Scheneider'i yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlı tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde Fransa'dan Althea Laurin'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

  • Milli tekvandocular
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