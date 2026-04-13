  • Milli tekvandoculardan Özbekistan'da çifte madalya!
Spor

Milli tekvandoculardan Özbekistan'da çifte madalya!

Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
Milli tekvandoculardan Özbekistan'da çifte madalya!
Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda Cansu Şeyhoğlu, kadınlar 59 kilo finalinde Çinli rakibi Kunyue Ren'e yenildi ve gümüş madalya elde etti.

Erkekler 55 kilo yarı final mücadelesinde Abdurrahman Yılmaz Kılıç, bugün Polonyalı Antoni Sokolowski'ye mağlup olarak bronz madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "İlk gün kazandığımız gümüş madalyanın yanına bugün bir de bronz madalya ekliyoruz. Dünyanın en iyi genç sporcuları burada mücadele ediyor. Biz de ülkemize madalya getirmeye devam ediyoruz. Kalan günlerde de bu istikrarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

