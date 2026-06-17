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Spor

Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi. Ayla, rakibinin ikinci tur maçından çekilmesiyle kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde son 8'e kaldı.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finale yükseldi
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonun ilk turunda Meksikalı Ana Sofia Sanchez'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

İkinci turda ABD'li Sachia Vickery ile eşleşen Ayla Aksu, rakibinin maçtan çekilmesinin ardından kariyerinde ilk kez WTA 125 turnuvasında çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, çeyrek finalde Belçikalı Jeline Vandromme ile İsviçreli Valentina
Ryser karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

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  • ayla aksu

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