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Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Fujairah Açık'ta çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık'ta İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:13
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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, toplam 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvasında partneri Viktorija Golubic ile ilk turu maç yapmadan geçti.

Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında Çağla ile Golubic, çeyrek finalde Cristina Bucsa (İspanya)-Reka-Luca Jani (Macaristan) ikilisini 6-4 ve 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seribaşı Naiktha Bains (Büyük Britanya)-Rutuja Bhosale (Hindistan) çiftini 7-6, 5-7, 11-9'luk setlerle yenerek finale yükseldi.

Çağla-Golubic çifti, 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı En Shuo Liang (Tayvan)-Xiaodi You (Çin) ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyon oldu.

Bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvayı teklerde ise çeyrek finalde tamamladı. Çağla, çiftlerdeki partneri Golubic'e çeyrek finalde yenildi.

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