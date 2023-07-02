Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da düzenlenen M15 Belgrad Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Sırbistan'da düzenlenen M15 Belgrad Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre M15 Belgrad Turnuvası'nda Ergi Kırkın, yarı finalde Arjantin'den Leonardo Aboyan'ı 5-7, 7-5 ve 7-5'lik setlerle yenerek finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Miljan Zekic'in rakibi oldu.

Ay-yıldızlı tenisçi, final maçında Miljan Zekic'i 3-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenerek kariyerinin 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.