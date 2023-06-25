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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, İşveç'te şampiyonluk ipini göğüsledi

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 17:01 - Güncelleme:
Milli tenisçi İpek Öz, İşveç'te şampiyonluk ipini göğüsledi
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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı.

1 saat 19 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

  • ipek öz
  • Ystad Turnuvası
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