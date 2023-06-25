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Spor

Milli tenisçi Melisa Ercan, Magic Tour By Ftt Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta düzenlenen Magic Tour By Ftt Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

IHA25 Haziran 2023 Pazar 17:13 - Güncelleme:
Milli tenisçi Melisa Ercan, Magic Tour By Ftt Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Tunus'ta düzenlenen toplamda 15 bin Dolar ödüllü Magic Tour By Ftt Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Tunus'un başkenti Monastir'da sert zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcu Melisa Ercan set kaybetmeden şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla İrlandalı, Alman, Fransız ve Meksikalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa, finalde İtalyan tenisçi Beatrice Stagno ile karşılaştı. 1 saat 31 dakika süren mücadelede Stagno'yu 6-3, 6-3'lük setlerle mağlup eden milli sporcu, bu zaferle üst üste iki hafta W15 seviyesinde şampiyonluk elde etmiş oldu.

  • melisa ercan
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  • Magic Tour By Ftt Turnuvası

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