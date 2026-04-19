İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta şampiyon oldu!

Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'taki Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

19 Nisan 2026 Pazar 14:58
ABONE OL

Milli tenisçi Yankı Erel, 5 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Fransız Robin Bertrand'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 30 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 396 numarası Yankı ile klasmanın 290. basamağındaki Bertrand karşılaştı.

Korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 11. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasına katılan Tuncay Duran (dünya 749 numarası) ise finalde ev sahibi ülkeden Alec Beckley'i (679) 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Tuncay böylece ITF organizasyonlarındaki 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

  • Yankı Erel
  • Tenis Şampiyon
  • Monastir Turnuvası

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.