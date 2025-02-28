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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde

Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette'yi geçerek adını çeyrek finale yazdırdı

AA28 Şubat 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde
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Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep, çeyrek finalde yarın TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.

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